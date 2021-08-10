Двухлетний мальчик, на которого упал шкаф, умер в больнице

В больнице скончался двухлетний ребенок, который получил тяжелые травмы в результате падения шкафа. Открыто уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мальчика госпитализировали в детскую больницу «Святой Марии Магдалины» 24 июля. Спустя две недели, 5 августа, он скончался.

Накануне следователи по Петроградскому району завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, инцидент произошел днем 24 августа в квартире на Каменноостровском проспекте. На ребенка упал шкаф, из-за чего он получил тяжелые травмы. В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушим головного мозга, кровоизлияние и отек мозга, перелом височных и лобной костей. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, проникшего в детский сад.