Астрологи предупреждают: некоторые знаки зодиака ждут денежные потери и неудачи в августе

Сразу трем знакам зодиака стоит приготовиться к черной полосе в последнем месяце 2021 года. Астрологи рассказывают, как защититься от неудач и денежных потерь.

По расчетам экспертов, невезучими знаками в августе стали Рак, Стрельцы и Рыбы. Первые столкнутся с серьезными трудностями в профессиональном плане. Вокруг Раков, скорее всего, будут плести хитрые интриги, которые должны выставить представителей этого знака в худшем свете. Астрологи советуют Ракам быть как можно внимательнее к своим высказываниям и осторожно выбирать людей, которым можно довериться.

Увы, если представителей водной стихии все же уличат в чем-то, даже не имеющим отношения к истине, бороться за правду и отстаивать свою невиновность опасно — это может лишь усугубить неприятности.

Стрельцов в августе будут преследовать конфликты и на работе, и — особенно — в личной жизни. Сейчас представители знака как магнит притягивают к себе скандалы. Принцип «тише едешь — дальше будешь» как никогда актуален для Стрельцов: лучший способ избежать неприятностей — пореже выходить в люди, а оказавшись в обществе, стараться не привлекать внимания.

Взаимодействие с партнером должно быть как можно более аккуратным, чтобы ненароком не спровоцировать ссору. Последствия у размолвки могут быть критическими.

Рыбам стоит позаботиться о здоровье: в августе возможно возникновение новых заболеваний или обострение хронических. Кроме того, «водяным» знаком очень заинтересовались мошенники. Спам-звонки, подозрительно выгодные предложения от незнакомцев — все это может привести к значительным денежным потерям.