На Профессора Попова и Институтском ограничат движение на 2 недели

На Профессора Попова и Институтском ограничат движение на 2 недели
Ремонтные дороги ограничат движение по улице Профессора Попова и Институтскому проспекту. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Движение транспортных средств по улице Профессора Попова и Институтскому проспекту будут ограничены до конца августа в связи с ремонтом дорожного покрытия.

В Петербурге, начиная со среды, 11 августа, стартуют ремонтные работы городских автодорог. Об этом сообщает ГАТИ.

Так, поэтапно начнут ограничивать и закрывать движение на улице Профессора Попова. Из-за этого двигаться транспорт на участке улицы от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной будет иначе.

Ремонт намереваются закончить уже в конце месяца, 31 августа.

Помимо этого, до конца лета будет перекрыт Институтский проспект. Для того, чтобы отремонтировать дорогу с 14 по 22 августа придется закрыть участок от второго Муринского проспекта до проспекта Тореза.

Также, с 22 по 29 августа приостановят проезд транспорта от Новороссийской улицы до второго Муринского.

Еще, с 30 по 31 августа и с 4 по 5 сентября движение загородят от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов.

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