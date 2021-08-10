МКБ отменил комиссию по конверсионным операциям в РКО и запустил новый функционал FX-Online

Московский кредитный банк (МКБ) отменил комиссию по конверсионным операциям при расчетно-кассовом обслуживании (РКО).

«Внедрение новых тарифов соответствует лучшим рыночным практикам и упрощает сервис, так как клиенту не нужно думать о том, сколько он потратит на комиссию банка. Ценообразование становится понятным и прозрачным», — прокомментировал Сергей Капустин, директор инвестиционного департамента МКБ.

Также банк запустил новый функционал FX-Online в мобильном приложении для предпринимателей «Ваш банк онлайн». Теперь клиентам стали доступны следующие возможности:

• отслеживание котировок и совершение сделок в режиме реального времени

• заключение сделок в один клик: отсутствует необходимость звонить в банк и отправлять подтверждения

• время заключения сделок с 10:00 до 16:00 по московскому времени

• доступные валютные пары: USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD

Для заключения сделок в FX-Online требуется договор комплексного-банковского обслуживания (РКО).