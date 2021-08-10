10 спасателей тушили горящий «Опель» на Маршала Говорова

В Петербурге в Кировском районе города огонь охватил автомобиль.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 августа пожарные машины отправились в Кировский район Северной столицы на улицу Маршала Говорова дома 10.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 16:15 .

Оказалось, что пожар произошел в автомобиле марки «Опель». В машине выгорел отсек двигателя.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать довольно быстро, через 7 минут, к 16:22.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в данный момент неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на Пестеля в жилом доме загорелась лестничная клетка.