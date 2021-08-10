КамАЗ подбил трамвай на пересечении Кронштадтской и Корабельной

КамАЗ подбил трамвай на пересечении Кронштадтской и Корабельной
ДТП с фурой и трамваем. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц произошло ДТП с участием трамвая и КамАЗа. Общественный транспорт встал в «мертвую» пробку.

Дорожный инцидент случился во вторник, 10 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Камаз повернул под трамвай. …Кто-то не дождётся своего трамвая», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства заняли большую часть дороги. Проезд для трамваев оказался перекрыт.

Причины случившегося и информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской улице прицеп обронил контейнер.

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