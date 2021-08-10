На Софийской улице прицеп обронил контейнер

На Софийской улице прицеп обронил контейнер
На Софийской улице лежит контейнер. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе очевидцы заметили, как прицеп не удержал контейнер.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Оказалось, что во Фрунзенском районе на Софийской улице с прицепа на землю упал большой красный контейнер.

Свидетели случившегося, которые сняли на видео происшествие, считают, что перевозчики качественно не закрепляют грузы, в связи с чем и происходят падения, например, контейнеров.

Подобные происшествия случаются с завидным постоянством. Именно об этом в комментариях в группе пользователи стали вести жаркие споры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красносельском шоссе перевернулся грузовик. По дороге разбросало мусор.

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