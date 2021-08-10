На КАД фура пробила ограждение и повисла над трассой

ДТП с фурой на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с фурой на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе фура пробила ограждение и вылетела с трассы, зависнув на середине полуприцепа.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на 20-м километре внутреннего кольца. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Решил срезать путь в «Петрович»», — иронизируют пользователи.

На кадрах видно, что большегруз едва не свалился вниз с трассы. Причина случившегося выяснется.

В комментариях под записью подписчики отмечают, что водителю крупно повезло, ведь все могло бы закончиться трагичнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КамАЗ подбил трамвай на пересечении Кронштадтской и Корабельной.