На КАД фура пробила ограждение и повисла над трассой

На КАД фура пробила ограждение и повисла над трассой
ДТП с фурой на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе фура пробила ограждение и вылетела с трассы, зависнув на середине полуприцепа.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на 20-м километре внутреннего кольца. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Решил срезать путь в «Петрович»», — иронизируют пользователи.

На кадрах видно, что большегруз едва не свалился вниз с трассы. Причина случившегося выяснется.

В комментариях под записью подписчики отмечают, что водителю крупно повезло, ведь все могло бы закончиться трагичнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КамАЗ подбил трамвай на пересечении Кронштадтской и Корабельной.

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На КАД фура пробила ограждение и повисла над трассой
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