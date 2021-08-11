В Пулково задержали три рейса 11 августа

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в среду, 11 августа. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Иркутска и Ножнего Новогорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс ZF 7891 до Антальи. Пассажиры авиакомпании «АЗУР эйр» рассчитывали покинуть Петербург в 01:20, однако время вылета сдвинули ровно на два часа – 3:25.

Кроме того, позже положенного вылетит самолет до Иркутска, который обслуживает авиакомпания S7. Изначально планировалось, что рейс S7 6378 начнет выполняться в 12:50, но время отправления сдвинули на 13:40.

Также с опозданием вылетит рейс EO 318 до Нижнего Новгорода. Туда полетит самолет авиакомпании Pegas Fly. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 21:55, но вылет перенесли на 0:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские авиакомпании S7, «Аэрофлот», Azur Air, «Победа», «Смартавиа», «Уральские авиалинии», «Нордстар», Royal Flight и Nordwind теперь могут выполнять рейсы из России в Египет.