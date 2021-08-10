Каршеринг на ровном месте протаранил припаркованные авто на Фонтанной

Каршеринг на ровном месте протаранил припаркованные авто на Фонтанной
ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В центре Петербурга произошло очередное ДТП с участием каршеринга. На этот раз водитель усел только тронуться с места.

Дорожный инцидент случился поздним вечером вторника, 8 августа, на Фонтанной улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель только начал движение и врезался в припаркованные автомобили. От водителя каршеринга не пахло перегаром, а сам мужчина вовсе не знает, как такое произошло.

«У каршеринга сработала подушка, у пежо разбито стекло и не только», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил серьезное ДТП на Свердловской набережной. Передняя часть арендованного транспорта превратилась в груду металла.

дтп каршеринг новости СПб


 

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