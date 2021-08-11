ГАЗель столкнулась с фурой на Московском на шоссе

ГАЗель столкнулась с фурой на Московском на шоссе
vk.com/dorinspb

В ночь на 11 августа на Московском шоссе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ГАЗели и фуры.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте», инцидент произошел в Шушарах.

«ГАЗель залезла под контейнеровоз. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Берегите себя и будьте внимательнее на дороге», — написал автор поста.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что ГАЗель сильно расплющило от удара. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о том, что на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

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