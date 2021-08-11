В Новосибирске мужчина из ревности с ножом напал на двух человек

В Новосибирске мужчина из ревности с ножом напал на двух человек
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Новосибирске мужчина убил пришедшего к нему гостя и его сожительницу.

По данным регионального управления СК РФ, причиной такого поступка стала ревность. Во время застолья хозяину квартиры показалось, что гость уделяет внимание его жене, он схватил нож и нанес ему множественные ранения, также ударил ножом сожительницу мужчины. Оба скончались от полученных ранений.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)». Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге следователи возбудил уголовное дело в отношении мужчины, устроившего поножовщину в медучреждении на улице Костюшко. Инцидент произошел 8 августа в городской больнице №26.

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