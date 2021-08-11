Каршеринг снес ограждение на Ленинском

Каршеринг снес ограждение на Ленинском
Водитель каршерингового авто поворачивал направо с Ленинского.Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга.

По словам очевидцев, арендованный автомобиль «Яндекс.Драйв» неудачно повернул и снес ограждение на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.

«На пересечении Ленинского и Зины Портновой неудачно повернул. Самое интересное, что он поворачивал направо с Ленинского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, у арендованной машины повреждена передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

авария дтп ппроисшествие


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Московском шоссе фура в отбойнике: по обочине раскидало колеса
Пациент рассказал, как перенес назальную вакцину от коронавируса
Под Петербургом произошло смертельное ДТП
В Минздраве заявили о выявленном в США штамме: его летальность 82%
В Петербурге в среду ожидается до 25 градусов тепла
Каршеринг снес ограждение на Ленинском
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
В Петербурге за неделю выявили более тысячи пневмоний