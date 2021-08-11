Каршеринг снес ограждение на Ленинском

В Петербурге произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга.

По словам очевидцев, арендованный автомобиль «Яндекс.Драйв» неудачно повернул и снес ограждение на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.

«На пересечении Ленинского и Зины Портновой неудачно повернул. Самое интересное, что он поворачивал направо с Ленинского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, у арендованной машины повреждена передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».