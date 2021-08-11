Под Петербургом произошло смертельное ДТП

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и двое пострадали.

Дорожный инцидент случился 10 августа около 23:10 на дороге 41К-012 Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в деревне Куйвози, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, ВАЗ-2115 не справился с управлением, врезался в препятствие и съехал в кювет. Сообщается, что в салоне автомобиля сильно пахнет алкоголем. В результате происшествия, один человек погиб, двое госпитализированы. По словам очевидцев, кто именно был за рулем пока не установлено, так как «в салоне все вверх дном».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».