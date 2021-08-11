Под Петербургом произошло смертельное ДТП

Под Петербургом произошло смертельное ДТП
Дорожный инцидент произошел вечером 10 августа. Фото: скриншот группы Дорожный инспектор соцсети ВКонтакте

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и двое пострадали.

Дорожный инцидент случился 10 августа около 23:10 на дороге 41К-012 Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в деревне Куйвози, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, ВАЗ-2115 не справился с управлением, врезался в препятствие и съехал в кювет. Сообщается, что в салоне автомобиля сильно пахнет алкоголем. В результате происшествия, один человек погиб, двое госпитализированы. По словам очевидцев, кто именно был за рулем пока не установлено, так как «в салоне все вверх дном».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Московском шоссе фура в отбойнике: по обочине раскидало колеса
Пациент рассказал, как перенес назальную вакцину от коронавируса
Под Петербургом произошло смертельное ДТП
В Минздраве заявили о выявленном в США штамме: его летальность 82%
В Петербурге в среду ожидается до 25 градусов тепла
Каршеринг снес ограждение на Ленинском
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
В Петербурге за неделю выявили более тысячи пневмоний