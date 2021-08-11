При взрыве газа в доме в Краснодаре погиб человек

При взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре погиб один человек, еще двое пострадали.

По предварительной информации, взрыв произошел в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар.

«Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы», — написал глава города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.