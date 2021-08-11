В Колпино мужчина из ревности чуть не зарезал своего гостя

В Колпино мужчина нанес ножевое ранение на почве ревности. Инцидент произошел 10 августа на улице Тверской.

Из Городской больницы № 33 поступило сообщение о том, что проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки в тяжёлом состоянии госпитализирован мужчина 1977 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по подозрению задержан Лен мужчина 1971 года рождения, неработающий. По предварительной информации, он нанёс ножевое ранение пострадавшему в результате возникшего конфликта на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между знакомыми, как говорится, пробежала черная кошка. Граждане поругались, в результате чего 40-летний мужчина ударил своего 46-летнего знакомого ножом, а затем скрылся.