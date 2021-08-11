В Колпино мужчина из ревности чуть не зарезал своего гостя

В Колпино мужчина из ревности чуть не зарезал своего гостя
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Колпино мужчина нанес ножевое ранение на почве ревности. Инцидент произошел 10 августа на улице Тверской.

Из Городской больницы № 33 поступило сообщение о том, что проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки в тяжёлом состоянии госпитализирован мужчина 1977 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по подозрению задержан Лен мужчина 1971 года рождения, неработающий. По предварительной информации, он нанёс ножевое ранение пострадавшему в результате возникшего конфликта на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между знакомыми, как говорится, пробежала черная кошка. Граждане поругались, в результате чего 40-летний мужчина ударил своего 46-летнего знакомого ножом, а затем скрылся.

колпино ножевое ранение уголовное дело


 

Новости партнеров
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга
15-летней девушке в поликлинике диагностировали раннюю половую жизнь
На Приморском в лесопарке мужчина заметил мертвое тело
В Гатчине задержан мужчина, которые стрелял по бездомной
Из свадебного «Инфинити» в Петергофе стреляли в воздух
Анонс заседания рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии ...
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 11 августа 2021 года
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам организации голосования на ...