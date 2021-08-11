Калинов день и Рождество Николая Чудотворца: приметы и праздники 11 августа

По народному календарю 11 августа издавна отмечается Калинов день. В это время могли происходить первые заморозки, «калинники», а первые перелетные птицы отправлялись на юг.

Калинов день связан с ягодой калиной, которая начинает созревать как раз в августе. Это крайне полезное растение: с помощью коры лечили почки, печень, органы пищеварения, ягоды использовали как противокашлевое и потогонное средство, а настой из цветов — в борьбе с заболеваниями кожи. Кроме того, из калины наши предки пекли пироги.

Как правило, 11 августа жители деревень отправлялись на сбор грибов и других дикорастущих растений и плодов, а знахари ходили по дворам и заговаривали дома от нападений воров и разбойников. Также в хлевах развешивали обереги от ведьм, которые, как гласит поверье, по ночам приходят «доить коров», отчего животные болеют.

Народные приметы гласят, что если 11 августа было теплым, то и начало сентября порадует солнцем. Туманное утро грозило плохим урожаем меда, но если туман стоял весь день — будет хороший урожай зерновых. Если в этот день удалось собрать много орехов и ягод — зима будет холодной, а если грибов встретилось мало — еще и снежной.

В Калинов день нельзя заниматься любой работой, а уборка и стирка — особенно плохая примета. Также девушкам 11 августа не стоит вязать и шить. Ругаться, ссориться и сквернословить в этот праздник тоже нельзя.

Однако 11 августа являлся праздником не только на народной Руси, но и по православному календарю: сегодня празднуется Рождество святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых русских святых. Он известен тем, что совершал настоящие чудеса — спасал утопающих, выводил людей из плена и заточения, исцелял от болезней и даже возвращал к жизни.

Николая Чудотворца издревле почитают многие народы, на Руси о нем помнят с девятого века. В праздник этого святого следует посещать церковь, ставить свечи и молиться образу Николая Чудотворца, а также подавать нуждающимся. Лучше всего провести этот день в семейном кругу.

Кроме того, 11 августа в православии вспоминают мученика и проповедника Каллиник Киликийского. За свою христианскую деятельность он был предан пыткам и мучительной смерти. Возможно поэтому считается, что родившиеся 11 августа люди — гордые и выносливые.