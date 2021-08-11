На Коломенской улице женщина чуть не зарезала своего сожителя

На Коломенской улице женщина чуть не зарезала своего сожителя
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Центральном районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 9 августа в квартире дома на Коломенской улице.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили мужчину 1985 года рождения с колото-резанной раной груди слева. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Мариинскую больницу. По подозрению задержана женщина 1983 года рождения. По предварительной информации, в результате внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков она ударила ножом в грудь своего сожителя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.

ножевое ранение уголовное дело Центральный район


 

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