Иностранцев будут прививать от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Иностранцев будут прививать от COVID-19 в ТРЦ &#171;Галерея&#187;
Пункт вакцинации в "Галерее" работает в полную силу. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Трудовые мигранты и туристы смогут вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции в торгово-развлекательном комплексе «Галерея».

Вакцинировать мигрантов и туристов из других стран будут в «Галерее». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Получить прививку граждане смогут уже с 16 августа.

Lahta Clinic дали официальное разрешение от комитета по здравоохранению на вакцинацию иностранных граждан в «Галерее». Ведь на Лиговском проспекте совсем недавно начал работу крупнейший в Петербурге прививочный пункт.

Вакцинировать смогут и мигрантов, и иностранных туристов. Последние за препарат «Спутник Лайт» должны будут заплатить 3500 рублей. Чтобы сделать прививку иностранному гражданину понадобится только паспорт.

В пункте оборудовано 11 прививочных кабинетов. На работу пригласили 11 врачей, 11 медицинских сестер и шестерых администраторов. Прививают здесь будут вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Пункт вакцинации будет работать каждый день с 10:00 до 20:00 часов.

Вакцинировать мигрантов и туристов из других стран будут в «Галерее». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вакцинировать мигрантов и туристов из других стран будут в «Галерее». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трудовых мигрантов для нахождения в РФ обяжут пройти дактилоскопию.

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