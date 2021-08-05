Трудовых мигрантов для нахождения в РФ обяжут пройти дактилоскопию

Трудовые мигранты с 29 декабря текущего года для пребывания в Российской Федерации обязаны будут пройти дактилоскопию.

Как сообщают в пресс-службе МВД России, данное условие будет действовать также в отношении всех иностранных граждан, находящихся в стране дольше 90 дней.

«29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге правоохранительные органы провели миграционный профилактический рейд, в результате которого было задержано более 250 иностранных граждан и изъято почти 200 литров контрафактного алкоголя.