Трудовых мигрантов для нахождения в РФ обяжут пройти дактилоскопию

Трудовых мигрантов для нахождения в РФ обяжут пройти дактилоскопию
Трудовые мигранты должны будут пройти дактилоскопию. Фото: pixabay.com

Трудовые мигранты с 29 декабря текущего года для пребывания в Российской Федерации обязаны будут пройти дактилоскопию.

Как сообщают в пресс-службе МВД России, данное условие будет действовать также в отношении всех иностранных граждан, находящихся в стране дольше 90 дней.

«29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге правоохранительные органы провели миграционный профилактический рейд, в результате которого было задержано более 250 иностранных граждан и изъято почти 200 литров контрафактного алкоголя.

дактилоскопия мигранты Россия трудовые мигранты


 

Новости партнеров
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Необъяснимый магнетизм: женские знаки Зодиака, которые сводят с ума мужчин
В мире коронавирус подхватили более 201 млн человек
Трудовых мигрантов для нахождения в РФ обяжут пройти дактилоскопию
В Ленобласти на достройку проблемных ЖК выделили еще 900 млн
На Мурманском автомобиль финов вылетел в цементовоз
Индийский продюсер оставил без зарплаты съемочную группу из Петербурга
Бесхозный предмет: петербуржцы срочно покидают станцию «Лесная»
Под Бокситогорском раскрыли жестокое убийство 23-летней давности