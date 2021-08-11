Мужчина побил стекла в здании прокуратуры Тихвина

В Тихвинском районе Ленинградской области сотрудники полиции проверяют поступившее сообщение о стрельбе по стеклам здания прокуратуры.

На стекле осталось круглое отверстие, однако звуков выстрела никто не слышал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 10 августа. В полицию обратился заместитель Тихвинского городского прокурора и рассказал, что днем неизвестный повредил стекло в окне второго этажа здания прокуратуры.

На место происшествия прибыла полиция. Выяснилось, что на окне кабинета, расположенного на втором этаже Тихвинской городской прокуратуры, имеется повреждение диметром 1,5 мм. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.