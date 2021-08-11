Роспотребнадзор выехал на внеплановые проверки 349 лагерей Ленобласти

За лето 2021 года Роспотребнадзор проверил 349 летних оздоровительных учреждений Ленинградской области. Однако не все лагеря прошли проверку.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Выездные внеплановые проверки Управления выявили нарушения санитарного законодательства. Касались они чаще всего несоблюдения режима эксплуатации организаций. Их устранили сразу же.

Однако в некоторых лагерях были замечены и грубые нарушения. Таким учреждениям пришлось запретить осуществлять свою деятельность.

Юридические и должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

За ситуацией в ЛОУ продолжает следить Управление Роспотрнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области впервые за семь лет открылся лагерь «Сокол».