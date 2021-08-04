В Ленобласти впервые за семь лет открылся лагерь «Сокол»

В Ленобласти впервые за семь лет открылся лагерь «Сокол»
В Ленобласти открылся еще один лагерь. Фото: lenobl.ru

Несколько лет учреждение ремонтировали, чтобы наконец оно смогло принять первых детей.

В Выборгском районе Ленобласти впервые за семь лет открылся лагерь «Сокол», ставший четвертым филиалом государственного детского оздоровительного центре «Маяк». На отдых приехали 30 учеников гатчинских спортивных школ и секций. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Известно, что в 2018 году Ленобласти приобрела лагерь, а спустя год, в 2019 году, на его территории стартовал ремонт. На работы потратили около 80 миллионов рублей из бюджета региона. На данный момент готова только часть зданий и помещений.

Реконструкция лагеря продолжается: в течение 2-3 лет планируют выйти на проектную мощность ― 250 человек в смену.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в детском лагере в Ленобласти девочек 12 и 13 лет нашли с порезанными руками.

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