В детском лагере в Ленобласти девочек 12 и 13 лет нашли с порезанными руками

В ночь на 22 июля в детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек» под Лугой вожатая внезапно обнаружила двоих воспитанниц, 12 и 13 лет, с порезами на руках. Девочки находились в туалете. Причину и обстоятельства инцидента теперь предстоит выяснить правоохранителям.

К месту происшествия незамедлительно вызвали полицейских. К счастью, скорая пострадавшим не потребовалась — осмотрев девочек, местный врач оценил их состояние как удовлетворительное, госпитализация школьницам не нужна. Тем не менее, с детьми сейчас работает психолог, а руководству лагеря грозит серьезное разбирательство. О случившемся также оповестили родителей.

Отметим, что ДОЛ «Зеленый огонек» входит в Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» Комитета по образованию Санкт-Петербурга. В ведомстве объяснили, что дети, отдыхавшие в лагере в эту смену, отправились туда по социальным путевкам, предоставленным администрацией Кировского района Северной столицы. Следователи Ленобласти уже инициировали доследственную проверку, информация о происшествии также направлена в региональную прокуратуру и прокуратуру Санкт-Петербурга.

Лагерь, вместе с тем, продолжает работать в штатном режиме, поскольку, как подчеркивают в комитете по образованию, «условия пребывания детей в лагере соответствуют нормам, психологическая обстановка спокойная».

Добавим, что это далеко не первый экстренный случай, происходящий в детских лагерях на территории Петербурга и Ленобласти. Так, 12 июля стало известно, что из лагеря в Курортном районе города ушли двое 14-летних подростков, учащихся коррекционных школ.

А администрация Красносельского района отправила более 20 детей-инвалидов в лагерь «Полярные зори» в Анапе, где выявили множество нарушений требований пожарной и санитарной безопасности. Петербургские правоохранители подозревают организаторов поездки в халатности. Кроме того, следователи Краснодарского края проверяют и саму оздоровительную организацию.

Наконец, напомним о печально известном лагере «Мечта» в Ленобласти. Лагерь начал работу раньше, чем администрация успела набрать персонал, поэтому дети большую часть времени были предоставлены сами себе. Как выяснилось, в одном из отрядов находились трудные подростки из многодетной семьи, которые начали обижать других ребят.

Родители жалующихся детей забили тревогу. Началось разбирательство, по итогам которого возбудили уголовное дело, генерального директора лагеря задержали, а саму организацию исключили из реестра лагерей Ленинградской области.