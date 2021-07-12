Из детского лагеря ушли и не вернулись два мальчика

В Курортном районе Ленобласти пропали дети.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, два мальчика ушли из детского лагеря, в который на смену пристроили их родители. С заявлением в полицию обратилась воспитательница лагеря. Именно она обнаружила отсутствие мальчиков. Им по 14 лет. Оба ребенка из коррекционных школ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге накануне в полицию обратились родители трёх подростков из разных районов города. У них ушли из дома и не вернулись дети. К полицейским обратилась неработающая жительница Фрунзенского района. С середины апреля ушел из дома и до сих пор не вернулся её сын 2005 года рождения, ученик 9 класса. Известно, что периодически выходит на связь в соцсетях. Ранее уходил, на учете в ОДН не состоит. В полицию Московского района обратилась женщина 1982 года рождения, у нее тоже пропал ребенок.