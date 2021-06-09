Ушли из дома и не вернулись: в Петербурге ищут трёх подростков

Ушли из дома и не вернулись: в Петербурге ищут трёх подростков
В Петербурге накануне в полицию обратились родители трёх подростков из разных районов города. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге накануне в полицию обратились родители трёх подростков из разных районов города. У них ушли из дома и не вернулись дети.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Красносельского района обратилась женщина 1984 года рождения с заявлением о том, что 9 мая вечером из дома ушла и до настоящего времени не вернулась её дочь 2004 года рождения, ученица 8 класса. Ранее неоднократно уходила, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

К полицейским обратилась неработающая жительница Фрунзенского района. С середины апреля ушел из дома и до сих пор не вернулся её сын 2005 года рождения, ученик 9 класса. Известно, что периодически выходит на связь в соцсетях. Ранее уходил, на учете в ОДН не состоит.

В полицию Московского района обратилась женщина 1982 года рождения, врач, с заявлением о том, что совсем недавно ушла из дома и до настоящего времени не вернулась её дочь 2005 года рождения, ученица 9 класса. Ранее не уходила, на учете в ОДН не состоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина устроил разбой в магазине из-за настойки.

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