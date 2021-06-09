В Петербурге мужчина устроил разбой в магазине из-за настойки

В Петербурге мужчина устроил разбой в магазине из-за настойки
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Google. Maps

Полиция Санкт-Петербурга задержала в помещении магазина АО «Торговый дом Перекресток» (ул. Репищева д. 13 корп. 1 лит. А) гражданина Белоруссии 1970 года рождения, который находясь в магазине, угрожая ножом мужчине 1983 года рождения, начальнику службы безопасности АО «Торговый дом Перекресток», пытался похитить из магазина настойку «Мягков» стоимостью 225 рублей.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию Северной столицы от начальника службы безопасности АО «Торговый дом Перекресток» поступило сообщение о краже из магазина АО «Торговый дом Перекресток».

Помещение данного магазина оборудовано камерами видеонаблюдения, видеозаписи изъяты. Изъят нож. Мужчину доставили в отделение полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП РФ, помещен в СПЗСЛ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге девушка ударила сожителя ножом в грудь.

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