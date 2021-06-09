В Петербурге девушка ударила сожителя ножом в грудь

В Петербурге девушка ударила сожителя ножом в грудь
Девушку доставили в полицейский участок. Фото: unsplash

В полицию Петербурга через «03» от мужчины поступило сообщение, что в доме 16 по 10-й Советской улице ножевое ранение.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, с ножевым ранением груди обнаружен мужчина 2001 года рождения, которого госпитализировали в Мариинскую больницу. По подозрению в совершении данного преступления задержана девушка 2003 года рождения, неработающая. Во время ссоры, возникшей после совместной выпивки, она ножом ударила в грудь своего сожителя.

Из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что бригада скорой помощи с проникающим ранением грудной клетки слева, геморрагическим шоком, в тяжелом состоянии госпитализировала мужчину.

Девушку доставили в полицейский участок, в отношении неё составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ.

Изъято: нож, следы пальцев рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга штукатурка упала на голову женщине.

нож полиция происшествие санкт-петербург травма


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты собрались в Мариинском дворце – обсудят ярмарки и льготный проезд
На перекрёстке Тихорецкого и Светлановского машина сбила девушку
На заброшенном участке в Ленобласти нашли труп женщины с колото-резанными ...
Однокомпонентная вакцина и открытый Кипр: последние новости о COVID-19
Полиция задержала мужчин, которые облили бензином и подожгли мигранта
Ушли из дома и не вернулись: в Петербурге ищут трёх подростков
Петербург на периферии антициклона: температура в городе выше нормы
«Чтобы не шандарахнуло»: почему в Кузьмолово ввели режим ...