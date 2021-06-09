В Петербурге девушка ударила сожителя ножом в грудь

В полицию Петербурга через «03» от мужчины поступило сообщение, что в доме 16 по 10-й Советской улице ножевое ранение.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, с ножевым ранением груди обнаружен мужчина 2001 года рождения, которого госпитализировали в Мариинскую больницу. По подозрению в совершении данного преступления задержана девушка 2003 года рождения, неработающая. Во время ссоры, возникшей после совместной выпивки, она ножом ударила в грудь своего сожителя.

Из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что бригада скорой помощи с проникающим ранением грудной клетки слева, геморрагическим шоком, в тяжелом состоянии госпитализировала мужчину.

Девушку доставили в полицейский участок, в отношении неё составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ.

Изъято: нож, следы пальцев рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга штукатурка упала на голову женщине.