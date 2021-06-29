В Ленобласти возбуждено уголовное дело по лагерю «Мечта»

В Ленобласти в рамках расследования факта оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в летнем оздоровительном лагере «Мечта» возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.
Мать одного из детей, отдыхающих в лагере «Мечта» пожаловалась на недопустимое поведение воспитанников лагеря. Как выяснили следователи Следственного комитета России по Ленобласти, надлежащая воспитательная работа в лагере не велась, квалифицированные специалисты и воспитатели отсутствовали.
Произведены осмотр места происшествия, обыски в офисных помещениях ООО «Мечта». Генерального директора ООО «Мечта» Людмилу Яшину задержали.
Роспотребнадзор установил многочисленные грубые нарушения требования санитарного законодательства, которые создавали реальную угрозу жизни и здоровью отдыхающих детей.