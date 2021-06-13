Детей вывезли из областного лагеря «Мечта» по распоряжению Роспотребнадзора

Всех воспитанников детского лагеря «Мечта» в Ленобласти в экстренном порядке отвезли по домам. Дети покинули лагерь после распоряжения Роспотребнадзора.

Детей вывозили из лагеря в Мичуринском в субботу, 12 июня. При этом родителей воспитанников предупредили об этом всего за несколько часов до выезда.

Как сообщает «Фонтанка», детей посадили в три автобуса без сопровождающих. Первый автобусы подъехал к метро «Московская» около 23 часов вечера, второй — спустя полчаса. Детей встречали представители администрации. Уже на месте выяснилось, что не за всеми приехали родители. Об этом рассказал петербуржец, у которого в лагере отдыхала дочь.

В администрации Московского района заявили, что вывоз детей был организован по распоряжению областного Роспотребнадзора.

Там рассказали, что только за одним мальчиком не приехали родители — его мать была на суточном дежурстве. На ночь ребенка отвезли в социально-реабилитационный центр «Прометей», а утром его забрала мать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детский лагерь «Мечта» обыскивают следователи: родители сообщили об отсутствии вожатых и воспитателей. По их сообщениям, дети с 30 мая якобы жили сами по себе и свободно выходили за территорию лагеря. Как утверждали родители, в лагере были дети, которые обижали младших.