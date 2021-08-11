Обман, ругань и потери: пять знаков зодиака ждут в августе большие неприятности

Август оказался удачным месяцем не для всех знаков зодиака. Одним предстоит разочароваться в близких, другим – в работе. Третьим и вовсе стоит смотреть по сторонам на улице – получить увечье вы можете в любой момент.

В последнем месяце лета в оппозицию вступили Меркурий и Сатурн. Такое противостояние не смогло не отразиться на жизни представителей некоторых знаков зодиака.

Глядя назад, в начало августа, Близнецы, Девы и Раки могут осознать, что в этот период у них произошли какие-то неприятности на дороге, в отношениях с близкими или учебе. Возможно, первые дни месяца вы потратили, закопавшись в документах. У Близнецов трудности в общении могли привести к проблемам в финансовой сфере.

Нескольким знакам зодиака расслабиться пока не удастся. Впереди, после 20 августа, проблемы будут у Овнов. Вы будете в своей лучшей моральной и физической форме. Казалось бы, любая трудность вам будет по зубам. Готовьтесь к тому, что всю вашу энергию поглотит разрешение одного вопроса. В какой-то момент вы даже можете почувствовать себя загнанным в угол. Еще одна возможная неприятность – получение травмы во время физической работы или занятий спортом. Постарайтесь воздержаться от такой деятельности.

В этот же период несчастья настигнут и Скорпионов. Их, в первую очередь, ждут плохие новости на работе. Не исключено, что на вас повесят трудную задачу. Возможно, у вас появятся новые обязанности по дому, которые будут тяготить вас. В августе берегите здоровье, иначе можно не избежать переломов, ожогов и других травм.

Самые опасные дни для Овнов и Скорпионов – 24 и 25 августа.

Удача не будет сопутствовать 25 и 26 августа Тельцам, Ракам и Весам. Правда, на фоне прогнозов для двух знаков выше представители этих могут выдохнуть почти с облегчением. Вас ждут небольшие неприятности. Приготовьтесь к тому, что общественность будет давить на вас со всех сторон. Окружающие будут пытаться спорить с вами о личной жизни, вкусах, оспаривать ваше мнение. Помните, что имеете право спорить. У Весов может появиться роман на работе, а возможно, вам придется выбирать между любимой должностью и перспективной.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, представителей каких знаков зодиака ждут денежные потери в августе.