«Каждый пятый»: вирусолог оценил распространенность постковидного синдрома среди молодежи

Среди молодежи постковидный синдром встречается у каждого пятого, а среди людей старше 50 лет с ним сталкивается каждый второй переболевший коронавирусом. Фото: unsplash

Среди молодежи постковидный синдром встречается у каждого пятого, а среди людей старше 50 лет с ним сталкивается каждый второй переболевший коронавирусом. Фото: unsplash

Врач-вирусолог Евгений Тимаков оценил распространенность так называемого «ковидного хвоста» среди молодых людей, переболевших коронавирусом.

Специалист отмечает, что, согласно последним статистическим данным, в той или иной форме постковидный синдром проявляется у каждого пятого представителя молодежи, перенесшего COVID-19. Таким образом, 20% пациентов подвержены длительным и даже опасным для здоровья, потенциально хроническим последствиям болезни.

Как объяснил Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM», чаще всего среди осложнений присутствуют: потеря обоняния, отсроченные инфаркты и инсульты, снижение толерантности к нагрузкам, отсроченные поражения органов, в некоторых случаях требующие удаления. Кроме того, пациенты страдают от нарушений зрения, тромбобразований в конечностях и сетчатке глаз. Иногда микротромбы диагностируют даже в головном мозге.

При этом, как отмечает вирусолог, среди людей старше 50 лет статистика более тревожная: от постковидного синдрома страдает каждый второй человек. Тимаков подчеркивает, что единственным эффективном способом защиты от «ковидного хвоста» является вакцинация. Спастись от «хвоста» можно, только избежав встречи с сами вирусом, так что прививка помогает «поймать двух зайцев».

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