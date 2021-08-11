Иностранцев начнут прививать в ТЦ «Галерея», а СПбГУ даст общежитие только вакцинированным

Темпы заболеваемости в Петербурге снижаются пока не так, как хотелось бы властям и населению. Ряд ограничений продолжают действовать, а горожан и гостей призывают вакцинироваться. Некоторые вузы приняли решение заселять в общежитие только тех, кто предъявит сертификат о вакцинации.

По последним данным, к среде, 11 августа, в статистике – 549 508 инфицированных за все время пандемии. При этом на этот раз за сутки в городе подтвердили 1804 случая заражения, так что Северная столица вновь заняла второе место в рейтинге по количеству заболевших за 24 часа и снова уступила лидерство в Москве. В столице на сегодня — 2076 новых пациентов.

В Смольном продолжают говорить о том, что темпы вакцинации все еще оставляют желать лучшего. Вероятно, показатели вскоре вырастут – в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» будут прививать трудовых мигрантов и туристов. Получить прививку граждане смогут уже с 16 августа.

Отметим, что Lahta Clinic дали официальное разрешение от комитета по здравоохранению на вакцинацию иностранных граждан в «Галерее». Иностранным туристам вакцинация препаратам «Спутник Лайт» обойдется в 3500 рублей. А трудовым мигрантам понадобятся документы.

Кстати, всего для иностранцев в Петербурге выделили 41 тыс. доз «Спутника Лайт».

В крупнейшем прививочном пункте на Лиговском проспекте оборудовали сразу 11 кабинетов. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Вероятно, в ближайшее время в петербургские прививочные пункты потянутся и студенты. Санкт-Петербургский государственный университет уже объявил, что в общежития разрешит заселиться только тем, у кого будет сертификат о вакцинации.