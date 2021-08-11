Полиция Петербурга ищет молодого преподавателя Горного университета

Полиция Петербурга ищет молодого преподавателя Горного университета
Преподаватель Санкт-Петербургского горного университета пропал в Карелии. Фото: spmi.ru

Правоохранительные органы Северной столицы приняли заявление от жены преподавателя Горного университета. Женщина сообщила, что ее супруг пропал, когда уехал в поездку в Карелию.

Как сообщает «Фонатнка» 11 августа, мужчина отправился на велосипедный пробег в Карелию, однако вскоре перестал выходить на связь. Жена забила тревогу.

В городе на Неве объявили в розыск 34-летнего преподавателя физической культуры Горного университета.

Оказывается Ярослав Куванов отправился в тур по Карелии, чтобы принять участие там в велопробеге. Крайний раз жене преподавателя Горного университета удалось услышать голос супруга 8 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет.

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