Полиция Петербурга ищет молодого преподавателя Горного университета

Правоохранительные органы Северной столицы приняли заявление от жены преподавателя Горного университета. Женщина сообщила, что ее супруг пропал, когда уехал в поездку в Карелию.

Как сообщает «Фонатнка» 11 августа, мужчина отправился на велосипедный пробег в Карелию, однако вскоре перестал выходить на связь. Жена забила тревогу.

В городе на Неве объявили в розыск 34-летнего преподавателя физической культуры Горного университета.

Оказывается Ярослав Куванов отправился в тур по Карелии, чтобы принять участие там в велопробеге. Крайний раз жене преподавателя Горного университета удалось услышать голос супруга 8 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет.