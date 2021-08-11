Ветклинику в Петербурге наказали рублем за ошибочные диагнозы собаке

В Петербурге суд взыскал с ветеринарной клиники «Поливет» деньги за ошибочные диагнозы собаке.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, с иском в суд обратилась петербурженка Мария Казимова. В декабре 2019 года она привела в ветклинику свою собаку породы «Пти-брабансон» по кличке Жоня. У питомца была общая слабость и рвота.

Ветеринары сначала поставили диагноз «мочекаменная болезнь». Собаке выписали лечение без антибактериальной и спазмолитической терапии, из-за чего улучшения в ее состоянии не наблюдалось. На следующий день женщина снова пришла в клинику, где уже другой врач диагностировал Жоне пневмонию. Прогноз на выздоровление собаки был крайне неблагоприятный. При этом заводчик был предупрежден и настаивал на лечении собаки щадящими методами: гомеопатией.

На препараты для пса по рекомендациям врачей «Поливета» женщина потратила 12,3 тысячи рублей. Два приема в клинике обошлись в 9,8 тысячи рублей, а анализы — 27,8 тысячи рублей.

Собаке становилось все хуже, и хозяйка решила обратиться в другую клинику. Там у питомца выявили инородное тело желудка и двенадцатиперстной кишки, после чего животному провели успешную операцию.

В итоге суд взыскал с ветклиники в пользу женщины 4,5 тысячи рублей в счет возврата денежных средств, 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 7,2 тысячи рублей в счет штрафа.

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