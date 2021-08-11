МКБ опубликовал заверенный ESG-отчет за 2020 год

МКБ опубликовал заверенный ESG-отчет за 2020 год
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

Московский кредитный банк опубликовал отчет в области устойчивого развития за 2020 год, который прошел заверение со стороны международной аудиторской компании Deloitte. Отчет был подготовлен в соответствии со стандартами GRI[1].

Ключевыми результатами МКБ за 2020 год являются: дебютный привязанный к показателям ESG кредит от LBBW, организация первого в истории российского рынка выпуска бессрочных «зеленых» облигаций и социальных еврооблигаций, запуск процесса структурной ESG-трансформации.

Кроме того, банк показал позитивную динамику экологических показателей: с 2017 года наблюдается снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, холодной и горячей воды. По сравнению с предыдущим годом в 2020 году потребление топливно-энергетических ресурсов собственными активами сократилось на более чем 40%, забор холодной и горячей воды – на более чем 50%. Банк внедрил раздельный сбор мусора, направил на экологичную утилизацию более 20 тонн электронных устройств: неиспользуемых банкоматов и платежных терминалов.

МКБ продолжил процесс цифровизации и внедрения инноваций: внедрена технология распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта Smart IDReader, запущены инициативы по переводу бумажного документооборота в электронный.

В 2020 году продолжилась активная работа по направлению поддержки добровольных экологических и социальных инициатив. При поддержке МКБ стартовал проект WWF России по сохранению медоносных лесов в ареале амурского тигра, запущена совместная акция с экологическим финтех-проектом Trashback, новая благотворительная программа «Шанс», установлены терминалы для бесконтактной покупки билетов в Московский зоопарк.

«ESG-повестка в последнее время все больше входит в нашу повседневную жизнь. И мы рады отметить, что наш банк вместе с клиентами и партнерами продолжает шаг за шагом проходить путь ESG-трансформации, снижать потребление природных ресурсов, более полно раскрывать для общественности и бизнеса информацию о наших действиях в области устойчивого развития», – прокомментировала первый вице-президент МКБ Юлия Титова.

мкб Московский кредитный банк


 

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