Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг

Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг
Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В четверг, 12 августа, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленобласти.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В это время по реке пройдет яхта «Хортица», высота которой составляет 21,1 метра. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трассу М-10 в Тосненском районе будут перекрывать три дня подряд. Автомобильную дорогу будут перекрывать с 10 по 12 августа для проведения работ по подведу проводов через трассу.

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