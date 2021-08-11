Петербурженку, зарезавшую мужчину и ранившую женщину, взяли под стражу

В Петербурге следователи предъявили обвинение местной жительнице, напавшей на мужчину и женщину с ножом. Мужчина умер, а женщина госпитализирована.

Как сообщает городское управление СК, 44-летней петербурженке предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Женщину заключили под стражу. За ее плечами имеются судимости.

Преступление произошло 8 августа в квартире на улице Зины Портновой. По версии следствия, подвыпившая обвиняемая поссорилась с 47-летним мужчиной и 56-летней женщиной. Конфликт перерос в драку и женщина схватилась за нож. Пострадавшие получили ножевые ранения в грудь. Мужчина умер на месте.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка пришла на трупный запах: найдены тела матери и сына.