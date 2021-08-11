Петербурженка пришла на трупный запах: найдены тела матери и сына

Петербурженка пришла на трупный запах: найдены тела матери и сына
В Петербурге на Загребском бульваре нашли два трупа. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге женщина почувствовала трупный запах из квартиры на Загребском бульваре дома 27.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, о своих догадках женщина сообщила в отдел полиции. По словам соседки, из квартиры исходил неприятный запах.

Когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то установили, что в квартире находятся два трупа.

Мужчина и женщина были в полуразложившемся состоянии. Оказалось, что мертв 52-летний гражданин. Кроме него, по неподтвержденным данным, в квартире найдена его 84-летняя мать. Они вместе проживали в указанной квартире.

Трупы отправили в морг, чтобы установить причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на стадионе «Кировец» нашли разлагающийся труп.

новости СПб происшествие трупы


 

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