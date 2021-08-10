На стадионе «Кировец» нашли разлагающийся труп

На стадионе &#171;Кировец&#187; нашли разлагающийся труп
Труп направлен в морг. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, тело которого нашли на территории стадиона «Кировец».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 9 августа полицию вызвал местный житель. Он сообщил, что заметил труп у дома 6/8 по Перекопской улице, рядом со стадионом «Кировец». На теле мужчины уже наблюдались следы разложения.

К месту происшествия направили правоохранителей. Они подтвердили информацию и обнаружили мумифицированный труп неизвестного человека. Личность погибшего устанавливается. Сейчас тело находится в морге, где специалисты выяснят причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациент больницы на Костюшко порезал ножом двух пенсионеров. Самый пожилой получил ранения затылка и теменной области. Второго ранили в живот. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

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