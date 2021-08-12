Нагиев признался, что вакцинировался семь раз

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев признался, что вакцинировался семь раз.

Об этом актер сообщил на в своем Instagram-аккаунте. Такое заявление поклонники восприняли с трудом.

«Вы не обязаны круглыми сутками смотреть мои фотки. Кому надоело — можно вакцинироваться. Я вакцинировался 7 раз. Теперь своими слюнями могу прививать других людей», — написал Нагиев.

Некоторые пользователи предположили, что после такого актер может прививать даже взглядом с экрана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице закрылась организация «Соул Кэмп», одним из хозяином которой был актер Дмитрий Нагиев. Она занималась кемпингом. Организация была зарегистрирована в Выборгском районе.