«Для детей и возрастных людей»: в Петербурге испытывают вакцину-«ряженку»

Необычное название разработка ученых получила из-за содержания в ней модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Необычное название разработка ученых получила из-за содержания в ней модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцину от COVID-19 на основе молочнокислых бактерий, которую разрабатывают специалисты петербургского Института экспериментальной медицины, начали испытывать на животных.

Отличается препарат мягким воздействием и быстрым выведением из организма, рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что «вакцина прекрасно будет подходить для детей и возрастных людей».

«То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь», — подчеркнул Суворов.

Согласно наблюдениям, пробиотический штамм какое-то время живет в кишечнике и через неделю полностью исчезает. Авторы вакцины отмечают выработку устойчивого иммунитета от коронавируса и выработку большого количества антител в крови.

Результаты тестирования должны быть получены в ноябре, после чего начнутся клинические испытания препарата.

Напомним, в Петербурге за последние сутки в городе зарегистрировано 1804 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 549 508 случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов по официальным данным достигло почти 19 800 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин, привившийся препаратом от коронавируса в виде капель для носа, рассказал о своих ощущениях после вакцинации.