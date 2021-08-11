Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал об ощущениях

Россиянин, привившийся препаратом от коронавируса в виде капель для носа, рассказал о своих ощущениях после вакцинации.

По словам пациента, длительность процедуры составила менее одной минуты. Побочных эффектов нет, а сам препарат не имеет вкуса и запаха.

Россиянин отметил в беседе с РИА Новости, что вакцина имеет чуть сладковатый привкус, совершенно не противная. На вид –прозрачная. Для применения препарата используется шприц со специальной насадкой, в который набирают препарат, а затем закапывают его в нос

Напомним, назальную вакцину от COVID-19 разработали специалисты Центра им. Гамалеи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о старте в Центре Гамалеи исследований нового типа вакцины “Спутник-V” в виде капель.