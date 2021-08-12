В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тыс. раз

В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тыс. раз
Утечка нефти произошла во время погрузки около поселка Южная Озереевка. Фото: Pixabay

Разлив нефти, который произошел накануне из-за выброса с греческого танкера под Новороссийском, может быть больше в 400 тысяч раз, заявили ученые.

Они исследовали фотографии со спутника территории, где произошел инцидент. Фото сделали недавно вечером. Так, площадь нефтяного загрязнения почти 80 кв. км, тогда как ранее оценивали ее в 200 кв. м. Об этом сообщает РБК.

Утечка нефти произошла во время погрузки около поселка Южная Озереевка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) показало спутниковый снимок востока России, на котором видно, что большая часть территории скрыта дымом. Виной тому — лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и других регионах.

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