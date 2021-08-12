Из квартиры пожилой петербурженки вынесли более 11 тыс. евро

У пенсионерки на Выборгском шоссе украли более миллиона рублей. Фото: Google Maps

У пенсионерки на Выборгском шоссе украли более миллиона рублей. Фото: Google Maps

В Петербурге в Выборгском районе города 82-летнюю пенсионерку обокрали. Из ее квартиры вынесли деньги и изделия из золота.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 августа в полицию обратилась женщина, она сообщила, что в период с 16 июня до 11 августа, когда она находилась на даче, в ее квартире, на Выборгском шоссе дома 5/1, была совершена кража.

Пострадавшая пояснила, что не знает, как неизвестный проник в её трехкомнатную квартиру. Преступник украл у пенсионерки из сейфа 11,5 тыс. евро и два браслета от часов из металла желтого цвета.

Общая сумма ущерба составила более 1 млн 297 тыс. рублей.

Известно, что в парадной дома ведется видеонаблюдение. Однако сама квартира охранной сигнализацией оборудована не была.

Правоохранители изъяли следы рук, следы обуви, замок с двери с ключом, биоматериалы и дактокарту. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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