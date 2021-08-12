В Петербурге раскрыли преступление 25-летней давности

Мужчину спустя 25 лет задержали в Петербурге на Камышовой улице. Фото: "Яндекс карты"

Мужчину спустя 25 лет задержали в Петербурге на Камышовой улице. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Петроградском районе в далеком 1995 году на проспекте Сизова произошло преступление. Тогда двое мужчин нанесли гражданину тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался.

Как стало известно, Gazeta.SPb.ru, 11 августа был задержан один из мужчин.

1 октября 1995 года, вечером, из парадной на проспекте Сизова дома 32 корпуса 1 забрали мужчину. Ему диагностировали сочетанную тупую травму тела, открытую черепно-мозговую травму, многоскольчатый перелом костей свода черепа с переходами линий перелома на основании черепа. Через несколько дней пострадавший умер.

В том же 1995 году было возбуждено уголовное дело.

Примерно через месяц правоохранители выяснили, что к преступлению были причастны двое мужчин, которые оба 1978 года рождения.

Однако в 2003 году один из мужчин скончался. Второго же удалось найти лишь через 25 лет.

«Беглого зайца» взяли по улице Камышовой у дома 14. Сейчас ему уже 42 года. В момент преступления мужчине было только 18 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет.