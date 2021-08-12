СПбГУ не будет требовать справки о вакцинации для заселения в общежития

Иногородние студенты будут заселяться в общежития СПбГУ, не предъявляя документ о прививке от ковида. Университет отменил рекомендации.

Ранее в СПбГУ сообщали, что для заселения в студентам нужно будет обязательно предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации, медотвод или справку о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании. Об этом сообщает ТАСС.

После разъяснений Минобрнауки университет отказался от новых правил. Заселять студентов в СПбГУ будут без учета рекомендаций о предъявлении ковид-документов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студенты СПбГУ не хотят переезжать в единый кампус за городом. Многие студенты отмечают, что им удобнее оставаться на своих местах. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета высказались против переезда в единый кампус за город.