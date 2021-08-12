На ЗСД авто на скорости влетело в ограждение: его остановил «КАМАЗ»

На ЗДС произошла серьезная авария. В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На ЗДС произошла серьезная авария. В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Западном скоростном диаметре произошло дорожно-транспортное происшествие, при участии легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», ночью, 12 августа случилось серьезная авария.

В начале Васильевского острова легковушка на большой скорости протаранила ограждение, однако этим не кончилось. Авто влетело в «КАМАЗ», который проводил дорожные работы. Очевидец происходящего, который заснял ДТП, сообщил, что все службы прибыли на место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на съезде с КАД на Шафировский проспект произошло массовое ДТП. На участке собралась пробка. По словам очевидцев, дорогу не могли поделить четыре автомобиля. Судя по кадрам, транспортные средства заняли две полосы движения. Проезд оказался затруднен.