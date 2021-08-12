На ЗСД авто на скорости влетело в ограждение: его остановил «КАМАЗ»

На ЗСД авто на скорости влетело в ограждение: его остановил &#171;КАМАЗ&#187;
На ЗДС произошла серьезная авария. В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Западном скоростном диаметре произошло дорожно-транспортное происшествие, при участии легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», ночью, 12 августа случилось серьезная авария.

В начале Васильевского острова легковушка на большой скорости протаранила ограждение, однако этим не кончилось. Авто влетело в «КАМАЗ», который проводил дорожные работы. Очевидец происходящего, который заснял ДТП, сообщил, что все службы прибыли на место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на съезде с КАД на Шафировский проспект произошло массовое ДТП. На участке собралась пробка. По словам очевидцев, дорогу не могли поделить четыре автомобиля. Судя по кадрам, транспортные средства заняли две полосы движения. Проезд оказался затруднен.

авария дтп зсд новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На ЗСД авто на скорости влетело в ограждение: его остановил «КАМАЗ»
СПбГУ не будет требовать справки о вакцинации для заселения в общежития
На Выборгском шоссе женщина с рюкзаком выпала с 22 этажа
Во Всеволожске мужчина стрелял по соседу
В Петербурге 17-летний парень выпал с 20 этажа
В Петроградском районе подкинули новорожденного
В Петербурге раскрыли преступление 25-летней давности
На Васильевском острове у шиномонтажки мужчина домогался девушки