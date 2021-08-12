Девять гидроциклистов-нарушителей попались полиции в Петербурге

Транспортные полицейские поймали девятерых гидроциклистов-нарушителей в акваториях рек Петербурга.

Как сообщает северо-западное управление на транспорте МВД, патрульные полицейские заметили 38-летнего гидроциклиста, который плыл по Зимней канавке в сторону Невы, нарушая правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Кроме того, его гидроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Мужчине грозит штраф до 20 тысяч рублей.

На Малой Неве правоохранители поймали трех петербуржцев в возрасте 25, 29 и 48 лет, а также 23-летнего молодого человека из Екатеринбурга. У них не было прав на управление гидроциклами. С аналогичными нарушениями в Финском заливе и у Серного острова выявили 28-летнего петербуржца и 30-летнего жителя Подмосковья. На них составили протоколы.

Всех нарушителей передали инспекторам ГИМС ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате рейда на овощебазе Петербурга задержали 131 человека.