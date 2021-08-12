В результате рейда на овощебазе Петербурга задержали 131 человека

Во Фрунзенском районе провели рейд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Во Фрунзенском районе провели рейд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы организовали профилактический рейд во Фрунзенском районе. Сотрудники полиции отправились на Софийскую улицу на овощебазу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проверки в полицию отправили 131 человека. Известно, что к рейду привлекли более 200 полицейских

Так, в отношении 124 иностранных граждан правоохранители составили административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ».

Кроме этого, выявили одну машина, которая находится в розыске УМВД России по Московскому району Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после рейда на юге Петербурга было задержано 250 мигрантов.